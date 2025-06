Kim Virginia Hartung und Nikola besichtigen Wohnung zusammen

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumacs (29) Beziehung ist beendet. Doch böses Blut fließt zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten offenbar nicht. Eigentlich planten die beiden, gemeinsam unter einem Dach zu wohnen. Dieses Vorhaben ist durch das Liebes-Aus nun im Sande verlaufen. Dennoch zeigt sich Nikola gegenüber der Mutter seines ungeborenen Kindes stets hilfsbereit. Denn der Tattoo-Liebhaber begleitet seine Ex-Partnerin zu einem wichtigen Termin. "Dann habe ich heute auch noch eine Wohnungsbesichtigung – irgendwo in Buxtehude – und dafür werde ich wahrscheinlich tatsächlich mit Nikola fahren, weil das ist einfach eine Stunde zwanzig von hier entfernt und das wäre mir einfach zu teuer mit den Taxen, sage ich euch, wie es ist", erklärt Kim in ihrer Instagram-Story.

Nicht nur Kim ist aktuell auf Wohnungssuche. Auch Nikola schaut sich nach einer neuen Bleibe um. Für den 29-Jährigen ist dabei vor allem die Nähe zu der Influencerin wichtig. Im Rahmen einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob Nikola in Dubai bleiben möchte oder zurück nach Deutschland zieht. Denn damals ist er vor allem aus Liebe zu Kim in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen. "Ja, ich bleibe auf jeden Fall hier... Auch wenn es richtig wehtut, zu wissen, dass hier auch eine Frau lebt, die ich von ganzem Herzen liebe", stellte er daraufhin klar.

Was genau zur Trennung von Kim und Nikola geführt hat, ist bisher nicht bekannt. Fest steht aber, dass die werdende Mama die Verlobung nach einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" aufgelöst hat. Sie betonte jedoch, dass Nikola ihr keine körperliche Gewalt angetan hat. Obwohl die beiden nicht länger ein Paar sind, gestand die 30-Jährige kürzlich auf Social Media, dass ihr Herz immer noch an ihrem Ex-Partner hängt: "Meine Gefühle sind nicht von heute auf morgen abgestellt, nur weil man sich getrennt hat. Egal, was zwischen Nikola und mir vorgefallen ist: Er ist im Kernpunkt ein sehr feiner Mensch."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige