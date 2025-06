Auch diese drei Frauen sind Teil von "Villa der Versuchung"

Drei weitere Namen sind nun für die Sat.1-Show "Villa der Versuchung" bestätigt worden: Sara Kulka (34), Georgina Fleur (35) und Jasmin Herren (46) wagen sich Sat.1 zufolge in das Format mit Moderatorin Verona Pooth (57), in dem Luxus Fehlanzeige ist. Statt Champagner gibt es nur Leitungswasser, und auch sonst wird der Komfort auf ein absolutes Minimum reduziert. Jedes Extra, von einem Cappuccino bis zur warmen Dusche, wird vom gemeinsamen Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro abgezogen. Wer es bequem haben möchte, muss dafür zahlen. In einem Matratzenlager ohne Betten wird zudem jede Nacht zur besonderen Herausforderung.

Georgina, bekannt aus Reality-TV-Formaten wie dem Dschungelcamp, gibt sich kämpferisch und will die Zuschauer diesmal überraschen. "Ich konsumiere nicht übertrieben", betonte sie und erzählte, dass einige Mitbewohner sich dennoch kaum disziplinieren konnten. Während Georgina diese Erfahrungen eher sportlich sieht, hadert Jasmin Herren mit den Entbehrungen. Nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (✝45) kämpfte sich die Sängerin zurück ins Rampenlicht und beschreibt es als "Katastrophe", ohne Essen und Zigaretten auszukommen. Für Sara scheint der Auftritt in der Show von praktischer Natur zu sein. Sie berichtet offen von finanziellen Engpässen und hofft, ihre Situation durch die Teilnahme zu verbessern.

Die Show, die am 7. Juli startet, hat mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) auch schon andere prominente Teilnehmer angezogen. Mit ihm und Gigi Birofio (26) dürften die insgesamt 14 Prominenten eine unterhaltsame und vielleicht auch explosive Mischung ergeben. Durch das Konzept, bei dem jeder einzelne Griff zum Luxus sofort Konsequenzen für die gesamte Gruppe hat, könnte durchaus so mancher Konflikt vorprogrammiert sein. Gefragt sind Disziplin, Verhandlungsgeschick und starke Nerven – eine Herausforderung, der sich die Kandidaten stellen müssen.

Getty Images Sara Kulka beim Leipziger Opernball 2022

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

RTL / Benno Kraehahn Jasmin Herren bei "Reality Queens"

