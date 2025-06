"Kitchen Impossible": Tim Mälzer verliert gegen Jamie Oliver

Es war das Duell, auf das Fans so lange gewartet hatten: Jamie Oliver (50) trat am vergangenen Sonntag erstmals in der beliebten Sendung Kitchen Impossible gegen Tim Mälzer (54) an. Die beiden Freunde und Rivalen lieferten sich ein spannendes Duell voller kulinarischer Herausforderungen und freundschaftlicher Sticheleien. Schon zu Beginn ließ der Hamburger Koch keine Zweifel an seiner Meinung zu Oliver. "Da ist jemand in England, der Tim Mälzer für Arme macht", kommentierte er mit einem Augenzwinkern.

In drei Runden stellten sich die beiden Starköche kniffligen Aufgaben. Los ging es für den Briten mit burmesischen Kichererbsenfladen in seiner Heimatstadt London, während Tim im Gegenzug in Jamies Headquarter ein Beef Wellington zubereiten musste – ein echter Nerventest. Im Finale wurden sie von Gennaro Contaldo, Jamies langjährigem Mentor, herausgefordert, kunstvolle sardische Teigtaschen herzustellen. Trotz ständiger gegenseitiger Neckereien wurde deutlich, wie sehr die beiden voneinander begeistert sind. So sagte Tim lachend: "Du hast etwas Einhorn-Zauber auf 'Kitchen Impossible' gestreut."

Letztlich siegte Jamie mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,4 Punkten – doch statt Groll überwog die Freundschaft. Tim verabschiedete sich gewohnt schlagfertig mit breitem Grinsen und einem typischen "Fuck off!", während Jamie rückblickend erklärte: "Es hat mich auf die Probe gestellt. Das war super." Ihr Auftritt zeigte jedoch nicht nur ihr beeindruckendes Können, sondern auch die enge Verbindung der beiden. Seit über einem Jahrzehnt verbindet sie eine Freundschaft, die in diesem Wettkampf augenzwinkernd und herzlich gefeiert wurde.

Getty Images Jamie Oliver im Juli 2024

Getty Images Tim Mälzer bei "2023! Menschen, Bilder, Emotionen" in Hürth

