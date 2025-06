"Zur Bewusstlosigkeit gewürgt": Carmen Geiss meldet sich

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (61) wurden brutal überfallen. Nachdem diese Nachricht ihre Fans aufgewühlt hatte, meldet sich die TV-Bekanntheit nun persönlich auf Threads. Die Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin bedankt sich sichtlich erschüttert für die Anteilnahme, die sie nach einem Raubüberfall in ihrem Anwesen in Saint-Tropez erreicht hat. In dem emotionalen Video erklärte sie mit heiserer Stimme: "Ich kann leider nicht so viel sprechen, weil ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde." Dabei zeigt die zweifache Mutter auch ihre Wunden am Kinn. "Dadurch ist hier eine Narbe entstanden, aufgeplatzt, die heute genäht worden ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielen lieben Dank, ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Ruhe", erzählt der Fernsehstar.

Dass der Überfall nicht nur physische, sondern auch psychische Narben hinterlässt, machte die Kölnerin bereits in einem früheren Post deutlich. "Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat", schrieb Carmen darin. Robert erklärte seinerseits, was an diesem schicksalhaften Tag vorgefallen war: "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher."

Nach dieser schlimmen Neuigkeit ist die Anteilnahme am Schicksal der Geissens groß. Davina Shakira Geiss (22), eine der zwei Töchter des Ehepaars, offenbarte nach dem Überfall im Netz: "Ich bin schockiert. Als ich gestern erfahren habe, was passiert ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. [...] Ich bin unendlich dankbar, dass nichts noch Schlimmeres passiert ist." Auch Realitystars wie Leyla Lahouar (29), Jasmin Herren (46) und Natascha Ochsenknecht (60) wünschten dem Paar eine gute Genesung nach diesem Vorfall.

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen Geiss und Robert Geiss, Realitystars

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

