Hetzt gegen sie: Emma Fernlund bezeichnet Umut als "krank"

Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass es zwischen Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) abermals aus und vorbei ist. Zunächst wirkte es so, als würde zwischen ihnen kein Rosenkrieg losbrechen – doch nun scheint es doch hässlich zu werden. In ihrer Instagram-Story meldet sich Emma geschockt zu Wort: "Ich hab grad eine Nachricht von einer Trashseite bekommen, dass jemand das Kussvideo von Julius und mir Umut geschickt hat. Und dass Umut jetzt gegen mich halt Hetze betreiben möchte", beginnt die Fitness-Influencerin ihren Clip.

Zudem macht Umut ihr angeblich heftige Vorwürfe. "Er will Mutmaßungen aufstellen und mir Vorwürfe machen. Ich hätte mit Serkan Yavuz (32) in einem Format mehrmals eine Affäre gehabt und hätte ihn auch mit Julius betrogen", führte Emma in ihrer Story weiter aus. Laut ihr habe ihr Ex die Behauptungen an seine Follower geschickt und sie gebeten, es zu verbreiten. "Leute, das ist krank. Umut, wir haben bis heute nicht persönlich miteinander gesprochen und du bist krank, wenn du behauptest, dass das fair ist, was du hier gerade abziehst. [...] Führ ein Vieraugengespräch mit mir und man kann die ganze Sache klären", appelliert Emma abschließend an Umut.

Vor wenigen Tagen bestätigte Umut, dass er und Emma nicht länger zusammen sind. "Manchmal gehen Wege im Leben in verschiedene Richtungen. Emma und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte der 27-Jährige dazu. Zudem machte er eigentlich auch klar, dass er die Trennung nicht öffentlich austragen wolle – scheint so, als hätte er seine Meinung geändert.

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Emma Fernlund

