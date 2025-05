Das sind die Tänze und Duelle der neunten "Let's Dance"-Show

Morgen Abend geht Let's Dance in eine neue Runde. In Show neun stehen die spannenden Tanzduelle an, wie nun auf Instagram offiziell bekannt wird. Das bedeutet: Es gibt drei Teams mit jeweils zwei Pärchen – jedes Team muss zu derselben Choreo überzeugen. Team Bollywood sind somit SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) sowie Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) – die beiden Paare schwingen zu dem Song "Desi Girl" von Vishal & Shekar das Tanzbein. Taliso Engel und Patricija Ionel (30) sowie Diego Pooth und Ekaterina Leonova (38) bilden Team Flamenco. Für sie läuft am Freitag das Lied "Soy" von Gipsy Kings auf der Bühne.

Last but not least ist da noch das Team Streetdance – dieses setzt sich aus Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) sowie Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Stan zusammen. Sie wollen die Zuschauer und das Publikum mit dem Song "Houdini" von Eminem (52) umhauen. Nach den Performances gibt es natürlich die Punkte, welche wie folgt aufgeteilt werden: die Einzeltänze plus die Duelle. Somit sind maximal 60 Punkte möglich. Wer ordentlich absahnen kann, wird sich morgen Abend zeigen.

Die Tanzduelle miterleben darf hingegen Jeanette Biedermann (45) nicht mehr. Die Schauspielerin musste "Let's Dance" in der vergangenen Woche verlassen. Diese Entscheidung überraschte viele Zuschauer. Und Jeanette selbst? "Es ist unglaublich eng gewesen, das sind Millimeter. Ich habe mir auch ein paar Fehler heute geleistet, andere wahrscheinlich weniger, und dann ist das okay. Ich kann das so nehmen und sagen, es ist okay", erklärte sie nach ihrem Exit im Interview mit RTL.

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Gabruzov bei "Let's Dance"

