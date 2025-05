Auffällig: Blake Lively fehlt bei Gigi Hadids 30. Geburtstag

Blake Lively (37) hat für Aufsehen gesorgt, als sie vergangene Woche überraschend nicht bei der großen Geburtstagsparty von Gigi Hadid (30) in New York auftauchte – das berichtet jetzt das Magazin Page Six. Das Model feierte ihren 30. Geburtstag mit einer Starbesetzung in der angesagten Location Le Chalet – mit dabei waren unter anderem ihr Freund Bradley Cooper (50), ihre Schwester Bella Hadid (28), Zoë Kravitz (36), Anne Hathaway (42), Emily Ratajkowski (33) und Will Arnett (54). Sogar Taylor Swift (35) ließ sich den Abend nicht entgehen. Umso mehr wunderten sich Fans und Beobachter, warum ausgerechnet Gigi Hadids langjährige Freundin Blake Lively fehlte.

In der Podcast-Sendung "Flaawsome Talk" wurde die Abwesenheit von Blake Lively kritisch kommentiert. Moderatorin Kjersti Flaa sagte: "Ich finde es seltsam, wenn man auf dem 30. Geburtstag einer Freundin nicht auftaucht." Sie merkte an, dass Blake ja grundsätzlich öffentlich unterwegs sei – so besuchte sie einen Tag nach Gigis Party gemeinsam mit Ehemann Ryan Reynolds (48) ein Fußballspiel von dessen Team Wrexham in Wales und erschien anschließend mit ihm zur Premiere ihres Films "Another Simple Favor" in New York. Seitdem Blake im Dezember gegen Schauspieler Justin Baldoni (41) Klage wegen sexueller Belästigung eingereicht hatte – ein Vorwurf, den Baldoni bestreitet – wurden Gigi und Blake zudem auch nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Medien spekulieren inzwischen, ob Gigis Beziehung zu Blake deswegen abgekühlt sein könnte, zumal angeblich auch Taylor Swift in das juristische Tauziehen hineingezogen wurde.

Die prominente Freundschaft zwischen der Schauspielerin und Gigi Hadid besteht schon seit vielen Jahren. Medienberichten zufolge hatten sich die beiden über Taylor Swift kennengelernt, mit der sie gemeinsam zur berühmten Clique zählen. Im letzten Sommer zog das Duo zum Beispiel alle Blicke auf sich, als sie auf dem roten Teppich zur Premiere von Ryan Reynolds' "Deadpool & Wolverine" im Partnerlook mit auffälligen Latex-Outfits glänzten. Freundschaft und Loyalität spielen in den Kreisen der Stars offenbar eine große Rolle, doch momentan scheint das Band zwischen dem Model und der vierfachen Mutter auf eine Bewährungsprobe gestellt – zu einem stimmungsvollen Geburtstagstanz kam es in diesem Jahr jedenfalls nicht.

Joshua Blanchard/Getty Images for CBS Films, Dimitrios Kambouris/Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Getty Images Ryan Reynolds, Blake Lively, Gigi Hadid und Hugh Jackman bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

