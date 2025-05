Royales Debüt: Prinzessin Sofia zeigt sich mit Baby Ines

Prinzessin Sofia (40) hat am Mittwoch, dem 30. April 2025, ihr offizielles Comeback nach der Babypause gefeiert und sorgte dabei für einen ganz besonderen Moment: Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Prinz Carl Philip (45), präsentierte sie ihre zweieinhalb Monate alte Tochter Prinzessin Ines erstmals der Öffentlichkeit. Anlässlich des Geburtstags von König Carl Gustaf (79) zeigte sich die schwedische Prinzessin strahlend auf dem Balkon des königlichen Schlosses in Stockholm. Während das royale Geburtstagskind und die geladenen Gäste die Parade zu Ehren des Monarchen bestaunten, schloss Sofia ihr Baby liebevoll in die Arme.

Prinzessin Ines bezauberte bei ihrem Debüt im schneeweißen Deckchen und mit einer niedlichen Mütze, die ihren kleinen Kopf schützte. Besonders Königin Silvia (81) zeigte sich sichtlich angetan von ihrer Enkelin und konnte kaum die Augen von ihr lassen. Der nächste große Termin für die Mini-Prinzessin steht übrigens auch schon fest: Am 13. Juni wird Ines feierlich in der Schlosskirche von Drottningholm getauft. Das schwedische Königshaus hat dazu bereits bekannt gegeben, dass die Zeremonie vom Hohen Hofkaplan, Bischof Johan Dalman, und Hofkaplan Michael Bjerkhagen geleitet wird. Nach dem offiziellen Teil sind ein Empfang für geladene Gäste sowie ein privates Mittagessen geplant.

Bereits Anfang Februar hatte das schwedische Königshaus die Geburt von Tochter Ines auf Instagram verkündet. "Das Büro des Marschalls freut sich, mitteilen zu können, dass Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat", hieß es damals in dem offiziellen Beitrag. Die frischgebackene Mama und das Baby seien wohlauf gewesen, teilte das Königshaus weiter mit. Die Neuigkeit löste nicht nur bei den Schweden, sondern auch bei den internationalen Royal-Fans große Begeisterung aus.

Getty Images Die schwedischen Royals, 2025

Getty Images Prinzessin Sofia, Dezember 2024

