Lola Weippert schickt rührende Worte an ihre geliebte Oma

Mit ihrer Oma verbindet Lola Weippert (29) ein ganz besonderes Band. In einem emotionalen Instagram-Post widmet die Moderatorin ihrer Großmutter jetzt rührende Worte. "Meine liebe Oma Imelda, auch wenn sich vieles in deinem Leben verändert hat, gibt es etwas, das bleibt – unsere Verbundenheit. Ich bin so dankbar, dass du dich noch an mich erinnerst. Dein Lächeln, wenn du mich siehst, ist wie ein kleines Wunder. Es zeigt mir, dass unser Band stärker ist als jede Krankheit", schreibt der TV-Star. Dazu teilt sie Bilder, die genau diese Verbundenheit zwischen den beiden zeigen: Lola und ihre Oma stehen sich gegenüber, strahlen sich an und strecken sich gegenseitig die Zungen heraus.

Den Gesundheitszustand ihrer Oma definiert Lola nicht genauer, aber das braucht sie auch gar nicht: Ihre Fans sind von den liebevollen Worten tief berührt. Sie kommentieren den Post mit Herzen und Worten wie "Wie schön, da kommen mir die Tränen". Familie scheint der 29-Jährigen das Wichtigste zu sein. Immer mal wieder spricht sie in Interviews oder im Netz über die Bedeutung ihrer Lieben. Ihre Mama Cornelia bringt sie ab und zu sogar mit auf den roten Teppich, wie zum Beispiel im Oktober 2023. Den Moment hält sie ebenfalls in einem Post fest und dankt ihrer Mutter: "Es ist die größte Ehre, dich meine Mama nennen zu dürfen! Du bist mein größtes Vorbild!"

Ihr eigenes Privatleben hält Lola größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ob sie derzeit einen Partner hat, ist nicht ganz klar, auch wenn sie ihren Fans ab und zu kleine Hinweise auf eine mögliche Beziehung liefert. Zuvor betonte die Temptation Island-Moderatorin aber auch, ohne Mann sehr glücklich zu sein. Dennoch freute sie sich erst im Februar über Familienzuwachs. Im Netz verkündete sie stolz, dass ihre Schwester Charlotte ein kleines Mädchen geboren hat und sie erstmals zur stolzen Tante machte: "Der wichtigste Mensch in meinem Leben, meine geliebte und unendlich geehrte Schwester Lotti, hat ihr Wunder auf die Welt gebracht und die Kleine ist atemberaubend."

Getty Images Lola Weippert mit ihrer Mutter Cornelia

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Januar 2025

