Große Sorge: Musikproduzent Jack White hatte Schlaganfall

Schon in den vergangenen Monaten sorgte Jack White (84) mit seinem Gesundheitszustand für Sorge bei den Fans. Gerade als er sich von einem schweren Sturz erholt hatte, folgt jetzt die nächste besorgniserregende Nachricht: Der Musikproduzent hatte einen Schlaganfall. Wie Bild berichtet, wurde Jack nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Zeit lang künstlich beatmet werden musste. Mittlerweile geht es ihm wohl aber wieder besser und er konnte die Intensivstation verlassen. "Ich bin ein Rowdy. Ich lasse mich nicht unterkriegen, es wird jeden Tag besser. Der Weg bei mir ist immer nur nach vorn", zeigt der gebürtige Kölner sich im Gespräch zuversichtlich.

Den Rücken gestärkt bekommt Jack von seiner Frau Rafaella und seinen Kindern. Ihre Unterstützung ist für ihn unverzichtbar: "Ich habe die wunderbarste Familie mit zwei bezaubernden kleinen Kindern, die ich aufwachsen sehen will. Meine großartige Frau liebt mich über alles, das gibt mir Kraft." Nach seiner Entlassung wolle der 84-Jährige sich auf einen gesunden Lebensstil konzentrieren. Er plane, wieder mehr Sport zu machen und noch gesünder zu leben. Immerhin lag er erst im vergangenen Dezember im Krankenhaus. Nachdem er in seinem Büro in Berlin gestürzt war, schlug er sich den Kopf an einer Tischkante an. Dadurch lag er bis kurz vor Silvester im Koma und musste langsam wieder zu Kräften kommen.

Jack gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Unter anderem arbeitete er mit Schlagerikonen wie Hansi Hinterseer (71), Roland Kaiser (72) und Roberto Blanco (87). Er unterstützte aber auch internationale Stars wie Paul Anka oder Jermaine Jackson (70). Jack, der 1940 als Horst Nußbaum geboren wurde, ist unter anderem der Verfasser des WM-Hits der deutschen Fußballnationalmannschaft "Fußball ist unser Leben" aus dem Jahr 1974. Seine wohl bekannteste Komposition dürfte aber der Dauerbrenner "Looking for Freedom" sein, der als einer von David Hasselhoffs (72) größten Hits gilt. Privat fand Jack sein Glück mit Gattin Rafaella. 2019 krönten die beiden ihre Liebe mit der Geburt ihres Sohnes, 2023 folgte eine kleine Tochter. Aus früheren Beziehungen hat er noch fünf weitere Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum mit ihrem Mann Jack White

Anzeige Anzeige

Instagram / rafaellanussbaum Jack White mit seinem Sohn, August 2023

Anzeige Anzeige