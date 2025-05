Logan und Jake Paul werfen Vater körperliche Gewalt vor

Jake Paul (28) und Logan Paul (30) sprechen in einer neuen Folge ihrer eigenen Familien-Reality-Serie offen darüber, wie sehr sie die angespannte Beziehung zu ihrem Vater Greg Paul bis heute belastet. In der Episode von Paul American, die diese Woche veröffentlicht wurde, blicken die Social-Media-Stars auf ihre Kindheit zurück und berichten von angeblicher körperlicher Gewalt, die sie durch ihren Vater erfahren haben. "Mein Vater... wo soll ich nur anfangen?", überlegte Jake in dem Teaser-Clip, der exklusiv dem Magazin People vorliegt. "Es war so viele Jahre lang nicht einfach, weil all unsere Traumata und unsere mutigen, eigensinnigen Persönlichkeiten aufeinanderprallten." Während Jake offen von "Missbrauch" spricht, ist Logan zurückhaltender mit dieser Wortwahl – aber beide sind sich einig, dass das Familienleben alles andere als einfach war. Vater Greg hingegen betonte, er habe "nie Hand an sie gelegt", räumte aber einen sehr "strengen Erziehungsstil" ein.

In der Serie gehen die Brüder auch darauf ein, dass sich ihre Eltern, Greg Paul und Pam Stepnick, trennten, als sie beide noch sehr jung waren. Schon damals seien die Konflikte in der Familie oft eskaliert. Jake erklärte im Gespräch: "Es waren immer Logan und ich gegen ihn." Logan beschreibt seinen Vater sogar als "intensiven Menschen" und "Bedrohung". Bereits 2023 hatten die beiden in der Netflix-Serie Untold: Jake Paul the Problem Child Vorwürfe gegen Greg geäußert. Der Vater wies die Anschuldigungen in beiden Formaten zurück: "Für mich sind Misshandlungen Dinge, die übertrieben sind, die weit darüber hinausgehen, Dinge, die man aus Wut tut", erklärte er. "Weißt du, wütend schreien und mit festem Tonfall schreien? Das sind zwei verschiedene Dinge." Dennoch bestätigte Logan: "Ja, mein Vater war handgreiflich." Er vermeide aber den Begriff Missbrauch: "Das ist ein so aufgeladener Begriff."

Die beiden Brüder, die mit ihrem YouTube-Channel berühmt wurden, sind nicht nur als Boxer und Social-Media-Stars international bekannt, sondern auch als Familie, die schon seit Jahren immer wieder private Einblicke in ihre bewegte Geschichte gibt. Aufgewachsen in einem kleinen Ort in Ohio, rückten Jake und Logan schon früh eng zusammen, gerade nachdem sich die Eltern getrennt hatten. Ihre Mutter Pam war an einigen Stellen ebenfalls in den Produktionen der Pauls zu sehen und sprach dort über die schwierigen Verhältnisse nach der Scheidung. Trotz des öffentlichen Streits verbinden Greg, Jake und Logan weiterhin sporadische familiäre Begegnungen – meist an Familienfeiern oder im Zusammenhang mit beruflichen Projekten. Für ihre Fans bieten die Brüder mit diesen privaten Enthüllungen eine ganz neue Seite fernab der kontroversen Internet-Karrieren.

Greg Paul

Jake und Logan Paul, Boxer

