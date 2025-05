Was läuft da mit Calvin? Sandra Sicora macht Andeutungen

Gibt es etwa bald ein neues Pärchen am Trash-TV-Himmel? In der Social-Media-Story von Bild heizen Calvin Kleinen (33) und Sandra Sicora (32) ordentlich die Gerüchteküche an. Auf die Frage, wie der aktuelle Stand der Dinge zwischen den beiden Realitystars ist, antwortet die Ex-Partnerin von Tommy Pedroni (30): "Wir kennen uns ja schon sehr lange und haben uns ein bisschen mehr kennengelernt. Ein bisschen mehr als vorher." Sind die beiden Freunde mit gewissen Vorzügen? Daraufhin lächelt Sandra nur charmant und zuckt mit den Schultern. "Schmetterlinge und so", fügt sie kryptisch hinzu.

Calvin und Sandra gingen sogar schon auf Dates, wie die Prominent getrennt-Teilnehmerin verrät – und zwar in der romantischen Kulisse eines Sees. Die nächsten Treffen stehen bereits in den Startlöchern, plaudert Sandra aus: "Wir wollen schon lange in die Sauna." Und was sagt Calvin dazu? Der umgeht die Fragen des Newsportals gekonnt und wälzt die Fragerei auf seine vermeintlich neue Flamme ab: "Ach ja. Da fragst du Sandra am besten."

Bereits in der Vergangenheit wurden Calvin und Sandra intim miteinander. Im Jahr 2022 verriet sie gegenüber Promiflash, dass die Reality-TV-Bekanntheiten auf einer Feierlichkeit auf Tuchfühlung gingen: "Calvin und ich haben auf einer Hausparty geknutscht." Zu diesem Zeitpunkt herrschte zwischen der 32-Jährigen und ihrem Ex-Partner Tommy noch Funkstille. "Ich war 'Single like a Pringle'. Tommy und ich haben uns erst nach dem Dreh von Are You The One? wiedergetroffen", erklärte sie. Könnten die Schmetterlinge nun etwa passend zum Frühling wiederbelebt worden sein?

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

