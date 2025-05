"Ich liebe dich": Julian Claßen rührt Palina mit Maibaum

Julian Claßen (32) und seine Freundin Palina sind offiziell erst seit November 2024 ein Paar. Doch das hält den einstigen YouTuber nicht davon ab, ihr zum 1. Mai eine große Überraschung zu bereiten. Auf Instagram zeigt er nun voller Stolz den Maibaum, den er seiner Liebsten vor die Tür gestellt hat. Auf dem Foto posieren die beiden vor der geschmückten Birke und die Blondine verliert vor Freude ein paar Tränen. "Ich danke dir sehr für dieses krasse Geschenk. Ich habe so was noch nie bekommen", schreibt die Influencerin zu dem niedlichen Bild. Ihr Freund unterstreicht sein romantisches Geschenk mit den Worten: "Ich liebe dich."

Obwohl das Liebesglück des Pärchens noch recht frisch ist, vermuteten seine Fans kürzlich eine Verlobung. Julian postete Ende März ein Foto auf Social Media, auf dem er die Hand der Ukrainerin hielt. An ihrem Ringfinger befand sich dabei ein funkelnder Klunker. Bislang haben allerdings weder der Ex-Partner von Bianca Heinicke (32) noch die Beauty die Liebes-News bestätigt.

Ein anderer Meilenstein ist bei den zwei Social-Media-Bekanntheiten jedoch mit Sicherheit in Planung. Vor etwa zwei Monaten plauderte der 32-Jährige im Netz aus: "Es gibt Neuigkeiten: Wir haben ein Projekt geplant. [...] Wir wollen ein Haus kaufen und es komplett umbauen – renovieren, sanieren, möblieren." Allerdings seien die Turteltauben nicht daran interessiert, in die Bude einzuziehen: "Wir sehen es eher als neues Standbein und möchten uns auch in diesem Bereich verwirklichen."

Instagram / julienco_ Hände von Julian Claßen und Palina, März 2025

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

