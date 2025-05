Innige Küsse: Maya Jama und Rúben Dias tatsächlich ein Paar

Die Gerüchte scheinen sich zu bestätigen! Maya Jama (30) wurde in den vergangenen Monaten immer wieder eine Romanze mit Rúben Dias (27) nachgesagt. Neue Aufnahmen, die durch The Sun veröffentlicht wurden, beweisen jetzt, dass die Moderatorin und der Manchester-City-Star wohl tatsächlich ein Paar sind. Auf den Schnappschüssen befinden sie sich bei einem Fußballspiel in London und können die Hände kaum voneinander lassen: Die beiden küssen sich, kuscheln und wirken, als seien sie in ihrer ganz eigenen Welt.

Während die Fotos auch unkommentiert eigentlich keinen Zweifel daran lassen, dass der Love Island-Star und der Kicker im Liebesglück schweben, berichtet außerdem ein Augenzeuge, wie vertraut sie miteinander umgingen. "Maya und Rúben schienen sich sehr nahezustehen, sie wirkten sehr verliebt und fühlten sich offensichtlich sehr wohl miteinander", erzählt die Quelle und fügt hinzu: "Sie unterhielten sich mit anderen um sie herum, kamen aber immer wieder zueinander zurück. Sie scheinen sehr glücklich miteinander zu sein."

Die 30-Jährige und Rúben wurden erstmals Anfang des Jahres miteinander in Verbindung gebracht. Bisher bestätigte keiner der beiden die Beziehung – jedoch schien Maya schon einen Hinweis darauf zu liefern, dass sie wenige Monate nach der Trennung von Rapper Stormzy (31) einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Sie repostete ein paar Kommentare auf X, von denen beispielsweise einer lautete: "Frauen, die von Beziehung zu Beziehung springen können, sind unheimlich." Darauf reagierte die Britin mit einem tränenlachenden und einem schulterzuckenden Emoji und schrieb: "Oh... aber..."

Getty Images Rúben Dias, Fußballer

Getty Images Maya Jama, Moderatorin

