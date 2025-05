"Keine hohen Ansprüche": So wäre Jannik Kontalis' Traumfrau

Jannik Kontalis führte bereits die eine oder andere Beziehung, doch die wahre Liebe lässt noch auf sich warten. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein neugieriger Fan wissen, wie sich der Realitystar seine absolute Traumfrau vorstellt. Offenbar legt Jannik seinen Fokus bei der Partnerwahl vor allem auf den Charakter und weiß genau, auf welche Eigenarten er bei einer Frau verzichten kann. "Habe keine hohen Ansprüche, aber: Nicht eklig mit seinem Partner reden. Nicht den ganzen Tag abgef*ckt durch die Gegend laufen und schlechte Laune haben. Keine Tatsachen verdrehen und lügen", stellt er klar. Es wirkt beinahe so, als würde er mit der Aufzählung seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) einen kleinen Seitenhieb verpassen wollen.

Welche Eigenschaften er an seiner zukünftigen Partnerin schätzen würde, möchte Jannik seinen Followern nicht vorenthalten. Demnach wünscht er sich, dass er und seine Freundin als Team agieren und loyal zueinander sind, was laut dem Make Love, Fake Love-Teilnehmer "so simpel" sein könnte. Für den Junggesellen ist es außerdem wichtig, gemeinsame Ziele im Leben zu verfolgen. Für eine gesunde Beziehung ist allerdings vor allem die Kommunikation zwischen den Partnern essenziell. Laut Jannik ist das der "Schlüssel" für eine harmonische Partnerschaft.

Zuletzt hielt Jannik seine Fans mit seiner vergangenen Beziehung auf Trab. Er und Yeliz gaben ihrer Liebe nach den Dreharbeiten von Prominent getrennt eine zweite Chance. Doch nur kurze Zeit später fing die Beziehung der beiden an zu kriseln – Pärchenbilder wurden gelöscht, gemeinsame Storys blieben aus, Urlaube wurden abgesagt. Erst vor rund einer Woche bestätigte Jannik dann, was viele bereits vermuteten: Er und Yeliz haben sich getrennt.

