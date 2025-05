Komikerin Chelsea Handler sucht einen britischen Ehemann

Chelsea Handler (50) genießt ihre Freiheit. Für die Comedienne gab es lange Zeit nichts Besseres, als kinderlos und unverheiratet zu sein. Doch in einem neuen Interview mit Hello! schlägt die US-Amerikanerin andere Töne an. "Ich bin im Moment alleinstehend und sehr glücklich, frei zu sein. Allerdings könnte ich jetzt einen Ehemann gebrauchen – und zwar einen britischen –, denn ich muss unbedingt aus meinem Land verschwinden", witzelt sie und scheint damit auf ihre Unzufriedenheit mit der politischen Situation anzuspielen. Außerdem plaudert die Blondine aus, dass sie schon zweimal verlobt gewesen sei – allerdings ohne Erfolg: "Anfangs sage ich ja, und dann trenne ich mich langsam von ihnen, gleich nach dem Antrag."

Ein Single-Mann mit dem geeigneten Pass war kürzlich in Chelseas Dunstkreis. Bei einer After-Show-Party nach der diesjährigen Oscarverleihung wurde die TV-Bekanntheit mit dem Schauspieler Ralph Fiennes (62) gesehen. Jedoch dementierte sie damals, dass sie mit dem Briten anbandeln würde. Im Gespräch mit ET stellte sie klar: "Ich glaube nicht, dass Ralph fürs Heiraten gemacht ist und ich glaube, ich bin es auch nicht."

Auch ohne einen Mann oder eine Aufenthaltserlaubnis für Großbritannien an ihrer Seite geht es Chelsea momentan ausgezeichnet. Im Februar feierte sie ihren 50. Geburtstag und machte deutlich, dass sie nicht vorhabe, aufgrund ihres Alters kürzerzutreten. Im Gegenteil: In einem Interview mit Parade sprach sie von einem "sexuellen Erwachen". "Mein Leben ist genau das, was ich mir erhofft habe – nein, sogar mehr", berichtete die Moderatorin stolz.

Getty Images Europe Ralph Fiennes auf dem Römischen Filmfestival, Oktober 2024, Rom

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler, Komikerin

