Sprach Kanye West mit Mitarbeitern über tägliche Orgien?

Kanye West (46) wird von einem früheren Mitarbeiter verklagt. Trevor Phillips arbeitete zunächst für die Bekleidungsmarke des umstrittenen Rappers, wurde dann jedoch mit mehr und mehr Aufgaben mit Bezug zu seiner nicht akkreditierten Schule, der Donda Academy, beauftragt. Während der geschäftlichen Besprechungen soll Kanye durch unangemessenes Verhalten und Äußerungen aufgefallen sein. Laut den Gerichtsunterlagen, die Mirror vorliegen, soll er angeblich gesagt haben: "Früher hatte ich jeden Tag Orgien, mindestens zwei bis drei Mädchen. Und jetzt kann ich mich nicht einmal mehr hinlegen, ohne mir einen runterzuholen." Eigentlich haben sie wohl den Lehrplan und Gartenbau der Akademie planen wollen.

In der Klageschrift heißt es weiter: "Nur wenige Augenblicke später, während er flach auf dem Bett lag und zur Decke starrte, begann Kanye mit seiner Hand direkt über seinen Genitalien langsame Auf- und Abbewegungen zu machen, als ob er masturbieren würde." Dann soll er seine zweite Hand genutzt haben, um in einer dramatischen Geste die andere zu ergreifen und festzuhalten. Laut Trevor habe der "Runaway"-Interpret im Anschluss erklärt, er müsse seine Hände von seinem Handy lassen, um sich davon abzuhalten zu können, Pornos anzugucken.

In der Klage geht es jedoch nicht nur um Interaktionen zwischen Kanye und seinem Ex-Mitarbeiter. Auch das schädliche Lernumfeld der Schule findet Erwähnung. Den Gerichtsdokumenten zufolge drohte der Ex von Kim Kardashian (43) zwei seiner Schüler damit, dass er "ihre Köpfe rasieren wolle" und "beabsichtige, ein Gefängnis in der Schule zu errichten". Neben einer Schadenersatzzahlung möchte Trevor auch eine einstweilige Verfügung erzielen, die es Kanye verbieten würde, künftig in Kalifornien Schulen für unter 18-Jährige zu eröffnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de