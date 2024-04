"Landarzt"-Star Walter Plathe (73) sucht wieder die Liebe

Walter Plathe (73) ist wieder bereit für die Liebe. Der Schauspieler war 17 Jahre lang ein fester Bestandteil der Serie "Der Landarzt", in der er den sympathischen Arzt Dr. Teschner spielte. Noch immer ist er als Darsteller aktiv. Aber in der Liebe läuft es derzeit nicht ganz nach seinen Wünschen: Er ist Single. Gegenüber Superillu erklärt der Vater eines Sohnes nun, wonach er sucht: "Mann oder Frau, das ist mir egal. Da muss einfach Wärme sein, und man sollte ähnliche Ansichten haben, auch politisch. Das wäre schön!"

Nach seinem Aus bei der Serie "Der Landarzt" im Jahr 2008 hängte Walter seine Schauspielkarriere aber keineswegs an den Nagel, sondern er übernahm weitere Rollen. Bald ist er etwa in einem neuen Theaterstück in Berlin auf der Bühne zu sehen. "Ich übernehme die Rolle des alternden Hotelportiers. Dass ich nicht mehr so durch die Gegend springen kann wegen meiner neuen Hüfte und der COPD (Anm. d. Red.: eine Lungenerkrankung), ist der Darstellung ganz zuträglich", meint Walter.

Im Laufe seines Lebens war der 73-Jährige schon zweimal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe hat er einen Sohn. In zweiter Ehe war er von 1999 bis 2008 mit seiner Schauspielkollegin Victoria Sturm verheiratet, die ebenfalls bei "Der Landarzt" mitspielte. 2017 sprach Walter erstmals offen über seine Bisexualität.

Anzeige Anzeige

Getty Images Walter Plathe im Februar 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Walter Plathe, 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Walter Plathes Offenheit für eine neue Liebe? Mutig! Nicht so passend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de