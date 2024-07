"Der Landarzt"-Star Walter Plathe lag sechs Wochen im Koma!

Seit Jahrzehnten begeistert Walter Plathe (73) zahlreiche Fans vor den Fernsehbildschirmen mit seiner Schauspielerei. Doch nun macht der einstige "Der Landarzt"-Star erschütternde Neuigkeiten publik: Er lag sechs Wochen im Koma! "Vor zwei Jahren hatte ich einen kompletten Zusammenbruch. Ich habe dem Tod etwas länger ins Auge geguckt", offenbart Walter im Interview mit Bunte. "Nach der Klinik war ich sechs Monate in der Reha. Ich musste alles, wirklich alles neu lernen. Sogar das Sprechen", erinnert sich Walter außerdem und bedankt sich bei seinen Liebsten und bei dem medizinischen Personal, das ihn behandelt hat: "In dieser beschissenen Zeit habe ich dank ihrer Hilfe langsam wieder zurück ins Leben gefunden."

Privat hat sich in den vergangenen Jahren so einiges bei dem 73-Jährigen getan: Nach zwei gescheiterten Ehen möchte sich Walter nämlich wieder verlieben. Im Interview mit Superillu verriet der Vater eines Sohnes bereits, wonach er sucht: "Mann oder Frau, das ist mir egal. Da muss einfach Wärme sein, und man sollte ähnliche Ansichten haben, auch politisch. Das wäre schön!"

Durch seine "Der Landarzt"-Rolle des sympathischen Arztes Dr. Teschner wurde er deutschlandweit bekannt. 2008 kehrte Walter der ZDF-Serie schließlich den Rücken – das Ende seiner Schauspielerkarriere sollte das allerdings nicht bedeuten: Neben zahlreichen Produktionen in den vergangenen Jahren steht er nun für ein Theaterstück in Berlin auf der Bühne. "Ich übernehme die Rolle des alternden Hotelportiers. Dass ich nicht mehr so durch die Gegend springen kann wegen meiner neuen Hüfte und der COPD [Anm. d. Red.: eine Lungenerkrankung], ist der Darstellung ganz zuträglich", verriet Walter ebenfalls im Interview.

Getty Images Walter Plathe, Schauspieler

Getty Images Walter Plathe, 2009

