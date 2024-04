Der "Tatort"-Kultkommissar Peter Sodann ist verstorben

Die Tatort-Familie verliert ein weiteres Mitglied. Peter Sodann hatte 15 Jahre lang für das kultige Format vor der Kamera gestanden. Nun ist der Schauspieler gestorben – das berichtet unter anderem Bild. Laut seiner Familie sei der gebürtige Sachse am Freitag im Alter von 87 Jahren friedlich eingeschlafen. Bis zu seinem Tod lebte der Theaterintendant in Halle und im Landkreis Meißen.

Von 1992 bis 2007 war Peter in seiner Rolle als Kommissar Bruno Ehrlicher in den Krimifilmen zu sehen gewesen. Seine große Leidenschaft war aber das Theater. So war er zunächst selbst Darsteller gewesen, unter anderem am Städtischen Theater Karl-Marx-Stadt. Auch als Regisseur und Direktor war er dort später tätig. Auch politisch setzte er sich immer wieder ein. 2005 wurde Peter dank seines kulturellen Einsatzes sogar von der Stadt Halle zum Ehrenbürger ernannt.

Und auch privat konnte sich der Darsteller in seinem Leben einiges aufbauen. Zweimal war der Schauspieler verheiratet, er bekam in seinen Beziehungen zwei Söhne und zwei Töchter. Gegenüber Bild verriet er einmal, was für ihn das Schönste im Leben gewesen sei: "Die Geburt meiner vier Kinder und dass ich meine zweite Frau Conny kennengelernt habe."

Getty Images Peter Sodann, Schauspieler

Getty Images Peter Sodann in Berlin

