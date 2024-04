Wegen Peter Sodanns Tod: ARD ändert Sonntagabend-Programm

Peter Sodann ist gestorben. Der Schauspieler spielte in zahlreichen Filmen mit und war vor allem als Tatort-Kommissar bekannt geworden. Zwischen 1992 und 2007 spielte er den mürrischen Bruno Ehrlicher. Zu seinen Ehren ändert die ARD nun sogar ihr Fernsehprogramm! Wie Tagesschau mitteilt, läuft heute Abend der letzte Streifen von Peter als Kommissar im ersten deutschen Fernsehen. "Die ARD zeigt als Würdigung Peter Sodanns den Tatort 'Die Falle' – um 23.35 Uhr im Ersten", heißt es demnach in der Mitteilung.

Am Sonntagmorgen gab die Familie des Fernsehstars den Tod bekannt. Wie zuerst die Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf den Betriebsrat der Bühnen Halle berichtete, sei der Regisseur bereits am Freitag in Halle an der Saale verstorben. Peter wurde 87 Jahre alt. Weitere Infos zu seinem Tod sind bislang noch nicht bekannt.

Viele Fans trauern um den beliebten "Tatort"-Star. Auch der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks widmete Peter ehrwürdige Worte. "Die Nachricht vom Tod Peter Sodanns macht uns sehr traurig. Der MDR hat Herrn Sodann als 'Tatort'-Kommissar der ersten Stunde viel zu verdanken", ließ der Intendant Ralf Ludwig verlauten.

Getty Images Peter Sodann, Schauspieler

Getty Images Peter Sodann in Berlin

