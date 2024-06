So emotional war Trauerfeier für "Tatort"-Star Peter Sodann

15 Jahre lang war Peter Sodann ein Teil der Tatort-Familie. Im Alter von 87 Jahren starb der deutsche Schauspieler am 5. April eines natürlichen Todes. Nun wurde er beigesetzt: Seine Familie, Freunde, Kollegen, einige Politiker und seine treuen Fans blickten im Rahmen einer öffentlichen Gedenkfeier auf das Leben des einstigen "Tatort"-Kommissars zurück. Rund 500 Menschen versammelten sich zu diesem emotionalen Anlass im Neuen Theater in Halle, wie Bild berichtet.

Ziel der Feier war es, nicht nur gemeinsam zu trauern, sondern auch die besondere Persönlichkeit von Peter wertzuschätzen. Auch einige bekannte Gesichter befanden sich unter den Anwesenden. Unter anderem sind seine ehemaligen Schauspielkollegen Katrin Sass (67), Thomas Bading und Thomas Thieme (75) unter den Gästen. Letzterer war ein guter Freund des Schauspielers und findet gegenüber dem Blatt rührende Worte für Peter. "Er war mein Schauspieldirektor, und da ich zu der Zeit schon eine ganze Weile vaterlos war, hat er ein bisschen die Kontrolle übernommen, soweit er dazu in der Lage war", erinnert sich Thomas fügt hinzu: "Wir haben gegenseitig auf uns aufgepasst, er war ja auch ein ziemlich wilder Bursche. Ich habe damals alles von ihm gelernt, was ich jetzt noch mit 75 Jahren in meinem Beruf anwenden kann, sowohl vor der Kamera als auch auf der Theaterbühne."

Dass die Gedenkfeier in dem Theater in Halle stattfand, ist kein Zufall. Peter wurde durch sein Wirken in Halle bekannt, wo er zu DDR-Zeiten die sogenannte Kulturinsel inklusive dem Neuen Theater gegründet hatte. Im Jahr 1992 hatte er die Rolle als "Tatort"-Kommissar Bruno Ehrlicher angenommen, der zunächst in Dresden und später in Leipzig ermittelte.

Thomas Thieme, Schauspieler

Peter Sodann, Schauspieler

