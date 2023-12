"Ich hasste es": Jamie Dornan erzählt von seiner Modelzeit!

Er stand nicht immer gerne vor der Kamera! Jamie Dornan (41) hat schon so manche ikonische Rolle gespielt: Der Schauspieler wurde 2015 durch seine Rolle in der Verfilmung von Fifty Shades of Grey weltberühmt. In allen drei Filmen spielte der Nordire den attraktiven Millionär Christian Grey. Vor seinem schauspielerischen Durchbruch hat er für Fashionmarken geshootet – Jamie spricht nun über seine Zeit als Model!

In einem Interview mit Radio Times blickte der 41-Jährige auf seine Modelkarriere zurück. Er hat für Luxusmarken wie Calvin Klein (81), Dior und Armani gearbeitet und bis zu 11.500 Euro pro Tag verdient. "Ich hasse es, wenn ich fotografiert werde. Ich habe zehn Jahre damit verbracht, dafür bezahlt zu werden, dass Leute Fotos von mir machen", erklärte der "Heart of Stone"-Darsteller. Er habe versucht, sich darauf einzulassen und Spaß dabei zu haben, obwohl er es in vielerlei Hinsicht nicht mochte.

Im Jahr 2021 hat Jamie gegenüber SiriusXM berichtet, dass er ohne das Modeln niemals seinen Weg zur Schauspielerei gefunden hätte. Der "Fifty Shades of Grey"-Star hatte zusammen mit einem Kumpel 2001 an der Reality-TV-Serie "Model Behaviour" teilgenommen. "Ich hätte mir etwas anderes einfallen lassen, ich wäre sonst Immobilienmakler geworden", hatte er in dem Interview betont.

Getty Images Jamie Dornan und Dakota Johnson im Februar 2018

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

