"Voller Blut": Jamie Dornan verletzte sich beim Serien-Dreh!

Das war so wohl nicht geplant! Jamie Dornan (41) ist schon seit etlichen Jahren im Schauspielgeschäft unterwegs. Zuletzt überzeugte der "Fifty Shades Of Grey"-Star seine Fans in der ersten Staffel der dramatischen Serie "The Tourist" von seinem Talent. In der Fortsetzung darf der Darsteller erneut in seine Rolle als Elliot Stanley schlüpfen. Nun erzählt er von einem Missgeschick während der Dreharbeiten: Jamies Gesicht war blutüberströmt!

Der Tagesablauf am Set scheint den 41-Jährigen ziemlich auf Trab gehalten zu haben. Er sei zwei Wochen lang jeden Tag einen Hügel hinauf und hinab gelaufen – für den gewissen Effekt in der Serie habe er aber auch auf dem Boden rollen müssen, erklärt er im Interview mit Ok!. "Der Regisseur sagte mir, ich solle hinunterrollen und so nah wie möglich an diesen künstlichen Felsen aus Styropor herankommen", erinnert sich Jamie. Doch dabei kam er dem Sockel zu nahe und verletzte sich. "Ich stehe also auf, bin ganz groggy und voller Blut. Einiges davon war gefälscht, aber es war echtes Blut, das in mein Auge lief", verrät das frühere Model.

Eigentlich hatte sich der Nordire früher weniger exzentrische und ernsthafte Besetzungen für sich vorgestellt. "Als ich mit der Schauspielerei angefangen habe und nach Los Angeles gezogen bin, wollte ich nur in Komödien mitspielen. Ich dachte, dass ich nur Comedy mache", erzählte Jamie einst PA News Agency.

