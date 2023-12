Jamie Dornan und seine Kids wurden von Stalkerin überrascht

Es war eine erschreckende Situation für den Familienvater. Jamie Dornan (41) ist ein berühmter Schauspieler. Spätestens durch seine Rolle in der Erotikfilmreihe "Fifty Shades of Grey" wurde der Nordire zum weltweit gefeierten Star. Dass dieser große Erfolg auch seine Schattenseiten mit sich bringt, musste der Hollywoodstar am eigenen Leib spüren: Vor Jamies Haus tauchte eine Stalkerin auf – während seine Kids zu Hause waren.

The Independent erzählte der 41-Jährige von folgender Begegnung vor einigen Jahren: "Ich hatte eine Situation...eine stalkerähnliche Situation vor Covid. Das war gruselig. Jemand tauchte bei mir zu Hause auf, als meine Kinder da waren." Jamie habe versucht, sich von den Fans abzuschirmen und "Mauern zu errichten, um sie nicht hereinzulassen".

Für seine Rollen gibt Jamie stets alles. In der Serie "The Fall – Tod in Belfast" mimte er einen brutalen Stalker. Um sich in seinen Charakter hineinzuversetzen, entschied sich Jamie für eine spontane Aktion. "Beim Verlassen eines Zuges lief ich einer fremden Frau nach. Ich wollte sehen, wie es sich anfühlt, jemanden zu verfolgen", erzählte er LA Times.

Schauspieler Jamie Dornan und seine Frau Amelia Warner

Jamie Dornan und Amelia Warner, März 2022

Jamie Dornan, Schauspieler

