Jamie Dornan traf der Tod seines Vaters äußerst schwer

Jamie Dornan (41) spricht über seine Gefühle. Der Schauspieler wurde durch seine Hauptrolle in "Fifty Shades of Grey" zu einem ganz großen Star. Ganz anders als sein Charakter führt der nordirische Schauspieler abseits des Rampenlichts ein stinknormales Leben: Er ist glücklich verheiratet und hat drei Töchter. Familie steht für den "The Tourist"-Darsteller an erster Stelle. Der Verlust seines Vaters traf Jamie schwer.

In der "Late Late Show" sprach der 41-Jährige über den Tod seines Vaters, der an einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Für Jamie war diese Zeit eine "ziemlich große Trauer und ein Schock". Einerseits lief es für den dreifachen Vater beruflich bestens, andererseits trauerte er um den sein geliebtes Familienmitglied. "Viele Dinge haben sich in diesem Jahr zum Besseren gewendet, aber es war auch das schlimmste Jahr meines Lebens, seltsamerweise", erinnerte sich Jamie.

Halt hat ihm sicherlich seine Frau Amelia (41) gegeben. Die beiden haben 2013 geheiratet und sind ein echt gutes Team. "Es vergeht kein Tag, an dem ich ihr nicht sage, dass ich sie liebe", schwärmte Jamie in einem früheren Interview mit Us Weekly. Im Gespräch schilderte er ebenfalls, dass er es liebe, für seinen Nachwuchs da zu sein.

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

Getty Images Jamie Dornan und Amelia Warner, März 2022

