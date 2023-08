Jamie Dornan war früher eifersüchtig auf Robert Pattinson

Jamie Dornan (41) gibt es offen zu! Der Schauspieler wurde 2015 durch seine Rolle in der Verfilmung von Fifty Shades of Grey weltberühmt. In allen drei Erotikstreifen spielte der Nordire den attraktiven Millionär Christian Grey. Doch dass der Hottie einmal so erfolgreich sein wird, hat er nicht immer geglaubt. Vor einigen Jahren blickte er nämlich argwöhnisch auf die Anerkennung eines anderen Schauspielers. Jamie war früher auf Robert Pattinson (37) eifersüchtig.

"Ich war vermutlich mal recht eifersüchtig auf ihn", gesteht der 41-Jährige gegenüber dem US-Magazin Wired. Er habe sich einige Zeit mit seinem langjährigen Freund verglichen. "So am Anfang, als wir alle in London befreundet waren und Rob auf dem Erfolgsweg war und wir nicht", erinnert er sich. 2008 war Robert durch die Twilight-Filme berühmt geworden. Bei Jamie dauerte es noch einige Jahre, bis ihm der große Durchbruch gelang.

In dieser Zeit stand ihm seine Frau Amelia Warner (41) zur Seite. Seiner großen Liebe hatte der "Fifty Shades of Grey"-Darsteller schon 2013 das Jawort gegeben. In einem früheren Interview mit Us Weekly schwärmte er von seiner Ehe: "Es vergeht kein Tag, an dem ich ihr nicht sage, dass ich sie liebe. Wir sind auch mal genervt, aber meist, wenn wir mit den Kids verreisen."

Getty Images Jamie Dornan und Dakota Johnson im Februar 2018

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Jamie Dornan und seine Frau Amelia Warner

