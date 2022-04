Heutzutage verdreht Jamie Dornan (39) zahlreichen Fans den Kopf! Der gebürtige Brite verkörpert in der erotischen Filmreihe Shades of Grey den wohlhabenden Geschäftsmann Christian Grey, der eine Vorliebe für BDSM pflegt. In dieser Rolle wickelt er aber nicht nur den Filmcharakter Anastasia Steele um den Finger – auch unzählige Bewunderer schmachten den Darsteller seither an. Aber das war nicht immer so: In seiner Jugendzeit war Jamie nämlich überhaupt kein Frauenheld!

Im Interview mit Daily Star rief sich Jamie jetzt seine jungen Jahre in Erinnerung – und dabei betonte er, dass er früher ganz und gar kein Womanizer war. "Ich war sehr schüchtern, ich war sehr ängstlich und ich hatte den Dreh einfach nicht raus", erklärte der heute 39-Jährige und nannte ein Beispiel: "Es gab da ein Mädchen in der Schule, bei dem ich alles versucht habe – meine besten Tricks. Obwohl diese zugegebenermaßen echt nicht toll waren." Er habe seiner Mitschülerin beispielsweise gesagt, dass er sie wirklich mag und er gerne mit ihr zusammen sein würde. "Und sie sagte einfach 'Nein.' Autsch", erinnerte er sich.

Heute muss sich Jamie um die Frauenwelt aber sowieso keine Gedanken mehr machen – der Hottie ist nämlich schon seit Jahren in festen Händen! Der "Belfast"-Darsteller und seine Frau Amelia Warner (39) gaben sich 2013 das Jawort. 2013, 2016 und 2019 machten dann ihre drei Töchter Dulcie, Elva und Alberta das Familienglück perfekt.

ActionPress Jamie Dornan, "Shades of Grey"-Darsteller

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Jamie Dornan und seine Frau Amelia Warner

