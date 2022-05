Sie halten ihre Beziehung weitestgehend von der Öffentlichkeit fern! Jamie Dornan (40) ist vor allem durch seine Rolle als Christian Grey in Shades of Grey bekannt. Obwohl er dort so einige heiße Szenen mit seinem Co-Star Dakota Johnson (32) drehen musste, litt seine Ehe darunter nicht. Er ist seit rund neun Jahren mit der Musikerin Amelia Warner (39) zusammen. Sie scheinen auch nach wie vor total glücklich miteinander zu sein: So harmonisch läuft Jamies Ehe ab!

In einem früheren Interview mit der Us Weekly schwärmte er von seiner Ehefrau, der er 2013 das Jawort gab. Laut Jamie hatten die Turteltauben bisher nur einen großen Streit. "Es vergeht kein Tag, an dem ich ihr nicht sage, dass ich sie liebe. Wir sind auch mal genervt, aber meist, wenn wir mit den Kids verreisen", plauderte er offen aus. Jedoch komme es dabei nie zu einer richtigen Auseinandersetzung. "Wir kennen Paare, die Teller werfen. Aber so sind wir glücklicherweise nicht. Teller sind teuer", scherzte der Hollywood-Hottie daraufhin.

Jamie verlor dann auch ein paar rührende Worte über seine drei Kinder. Er scheint das Vater-Dasein zu lieben. "Papa zu sein ist das Beste. Ich verspüre eine gesunde und liebevolle Verpflichtung, für meine Kinder da zu sein, und ich liebe es. Es liegt mir", erzählte der Beau.

Getty Images Jamie Dornan im September 2019 in Toronto

Getty Images Jamie Dornan und Amelia Warner, März 2022

Getty Images Jamie Dornan bei den Oscars 2022

