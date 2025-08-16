So war der Dreh der "Fall For Me"-Sexszenen für Theo Trebs

Bald geht es los: Der neue Film "Fall For Me" startet am 21. August auf Netflix und sorgt bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Schauspieler Theo Trebs (30) und Svenja Jung (32), die in dem Erotik-Thriller in sehr explizite und intime Szenen involviert sind. Im Promiflash-Interview verrät der Berliner nun, dass der Dreh von einem Intimitätscoach begleitet wurde. "Am Anfang geht es vor allem darum, wie man kommuniziert", erklärt er und fügt hinzu: "Da haben wir wirklich einen tollen Weg gefunden und ich glaube, dass das sehr geholfen hat."

Die Sexszenen wurden schon im Drehbuch detailliert beschrieben, was Theo von Anfang an gefiel: "Man liest das und denkt: 'Wild'. Das anzugehen, war wahnsinnig spannend." Am Set sorgte dann der Intimitätscoach dafür, dass diese Vision vor die Kamera gebracht werden konnte. Präzise Absprachen, Proben und eine genaue Choreografie sorgten für eine professionelle Atmosphäre. Im Gespräch mit Promiflash berichtet Theo: "Wir haben uns sehr wohlgefühlt."

Viele Zuschauer warten mit Spannung auf den Release des Erotikabenteuers. Im Zentrum der Handlung steht Lilli, gespielt von Svenja, die ihre kleine Schwester auf Mallorca besucht. Kaum angekommen, erfährt sie, dass diese bald ihren neuen Freund heiraten will – und ahnt Böses. Gleichzeitig lernt sie den mysteriösen Nachtklub-Manager Tom kennen, gespielt von Theo, der sie um den Finger wickelt. Doch auch die Absichten des Barbesitzers scheinen nicht ganz lupenrein zu sein.

Anzeige Anzeige

Julia Terjung / Netflix Theo Trebs und Svenja Jung in "Fall For Me"

Anzeige Anzeige

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs in "Fall For Me"

Anzeige Anzeige

Getty Images Svenja Jung und Theo Trebs, Januar 2025