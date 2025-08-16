So bleibt Kim Gloss nach ihren drei Schwangerschaften fit

Kim Gloss (32) ist stolze Mutter von drei Töchtern. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower kürzlich wissen, wie es der Influencerin gelingt, nach drei Schwangerschaften so schlank und fit zu sein. Offen und ehrlich erklärt Kim: "Nach drei Schwangerschaften ist mir vor allem wichtig, meinem Körper erst mal Ruhe zu gönnen. Danach habe ich nach Absprache mit meiner Hebamme langsam mit leichten Übungen angefangen und mich Stück für Stück gesteigert."

Besonders Krafttraining mit schweren Gewichten scheint ein wichtiger Baustein in Kims Fitnessroutine zu sein. Darüber hinaus achtet sie auf eine ausgewogene Ernährung und kombiniert Bewegung mit einem moderaten Kaloriendefizit. "Das Wichtigste ist Geduld", betont die Sängerin und fügt hinzu: "Auf der Waage sieht man oft nicht viel, weil man gleichzeitig Muskeln aufbaut und Fett verliert."

Kim teilt ihr Leben regelmäßig mit ihren Fans und gibt dabei auch ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Die Powerfrau, die vor allem durch ihre Auftritte in Casting- und Realityshows bekannt wurde, hat sich über die Jahre als Social-Media-Star etabliert und inspiriert viele Follower mit ihren Posts. Ihre Fitnessphilosophie zeigt, dass für sie nicht nur Äußerlichkeiten zählen, sondern auch ein gesundes Körpergefühl und Ausgeglichenheit wichtig sind.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn