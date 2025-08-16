Jahre nach der Trennung: Drake Bell reicht Scheidung ein

Drake Bell (39) hat offiziell die Scheidung von seiner Frau Janet Von Schmeling eingereicht, wie TMZ berichtet. Der ehemalige Kinderstar der Serie "Drake & Josh" wandte sich hierfür an ein Gericht in Seminole County, Florida. Überraschend kommt dieser Schritt nicht: Bereits 2023 hatte Janet selbst in Los Angeles die Scheidung beantragt und damit das Ende der vierjährigen Ehe initiiert. Damals gab sie als Grund "unüberbrückbare Differenzen" an und forderte das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Wyatt Bell sowie Unterhaltszahlungen.

Seit Janets Antrag im Jahr 2023 schien der Fall zunächst kaum voranzukommen. Erst Ende 2024 setzte ein Gericht ein Treffen beider Parteien an, um den Scheidungsprozess zu beschleunigen. Wie die Verhandlungen verliefen, bleibt unklar, aber nun scheinen auch Drakes Anwälte aktiv geworden zu sein. Details zu den eingereichten Scheidungspapieren des Schauspielers sind bisher nicht bekannt. Die Forderungen von Janet, die sich auf Sorgerecht und Unterhalt beziehen, dürften dabei weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

Die Ehe von Drake und Janet stand in den letzten Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Berichten zufolge hatte Janet einmal angedeutet, dass Drakes Verhalten eine enorme Belastung für die Beziehung gewesen sei. Besonders im Jahr 2023 sorgte der Schauspieler für Schlagzeilen, als er nach einer polizeilichen Vermisstenanzeige wieder auftauchte. Kurz darauf schien die Beziehung endgültig zerbrochen, was schließlich zur Einreichung der Scheidung führte.

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

CelebCandidly / MEGA Drake Bell mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland im Juni 2021

