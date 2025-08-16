Mega-Deal mit 86: Heino kassiert mit neuer Tour Millionen

Mit 86 Jahren feiert Volksmusik-Legende Heino ein Comeback der Superlative. Der Sänger hat einen Millionen-Deal abgeschlossen und plant eine gigantische Tournee mit 80 Konzerten. Unter dem Titel "Made in Germany" wird er im kommenden Jahr wieder Fans in ganz Deutschland begeistern. Laut Informationen der Bild soll Heino (86) für jeden Auftritt eine garantierte Gage von 20.000 Euro bekommen – unabhängig vom Erfolg der Veranstaltung. Bei 80 Konzerten ergibt das eine Summe von 1,6 Millionen Euro.

Zwar fließt durch die Tour eine ordentliche Summe Geld zusammen, doch landet das meiste davon nicht in Heinos eigenem Geldbeutel. "Um Geldangelegenheiten kümmert sich mein Manager Helmut Werner, er verhandelt alles und hatte die Idee zur 'Made in Germany'-Tournee", erklärte Heino. Sein Manager, dessen Frau Nicole und ihr kleiner Sohn Lennie leben seit dem Tod von Heinos Frau Hannelore im gemeinsamen Anwesen in Kitzbühel. "Ihm und seiner kleinen Familie, die ja auch meine Familie geworden ist, gehört alles", betont der Sänger. Das Geld solle in einen gemeinsamen Topf fließen, um vor allem Lennies Zukunft zu sichern, da dieser wie ein leiblicher Enkel für ihn sei.

Doch nicht nur in Deutschland rollt der Rubel: Mit seinen spektakulären Auftritten im Bierkönig auf Mallorca setzte Heino im vergangenen Jahr noch einen drauf. Für jede seiner sechs Shows auf der Partyinsel kassierte der Sänger laut Bild die stolze Summe von 25.000 Euro pro Abend – dazu kamen noch sämtliche Reisekosten. Mit insgesamt 150.000 Euro für seine Ballermann-Gastspiele avancierte der blonde Star so zum bestbezahlten Künstler auf der legendären Bühne und ließ Namen wie Mickie Krause (55) und Mia Julia (38) locker hinter sich.

Getty Images Heino im Mai 2020

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Helmut Werner und Heino beim Wiener Opernball 2024

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore