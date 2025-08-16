Beyoncé und Jay-Z kaufen Mega-Anwesen in den Cotswolds

Beyoncé (43) und Jay-Z (55) haben zugeschlagen: Das Star-Paar kauft ein beeindruckendes Grundstück in den malerischen Cotswolds in Großbritannien. Das 58 Hektar große Areal, das über eine Baugenehmigung für ein luxuriöses Landhaus verfügt, soll ihr Rückzugsort fernab vom Trubel der Großstadt werden, berichtet Mirror. Bereits im Juni wurden die beiden beim Besichtigen der Gegend rund um Oxfordshire gesichtet, nun scheint der Kauf des exklusiven Grundstücks mit einem geschätzten Wert von knapp 10 Millionen Euro unter Dach und Fach zu sein. Das Paar teilt das entspannte Landleben künftig mit prominenten Nachbarn wie Ellen DeGeneres (67), Simon Cowell (65) und den Beckhams.

Architektonische Pläne beschreiben das Anwesen als eine "spektakuläre ländliche Oase", die modernes Design mit Nachhaltigkeit und natürlicher Ästhetik vereint. Geplant sind unter anderem ein See, ein Waldgebiet und nahtloses Wohnen zwischen Innen- und Außenbereich. Gerüchte besagen, dass die Entscheidung für eine neue UK-Basis durch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien bestärkt wurde. Während Beyoncé auf ihrer aktuellen Welttournee von London aus per Hubschrauber das Anwesen begutachtete, zeigte sich laut Insidern schnell: Dies könnte das perfekte Zuhause für die Familie werden. Darüber hinaus sei es ein Pluspunkt, die Nähe zu guten Freunden und exklusiven Locations wie dem Soho Farmhouse zu haben.

Privat erleben Beyoncé und Jay-Z weiterhin große Erfolge. Die Sängerin durfte sich kürzlich über ihren ersten Emmy-Gewinn für ihre Netflix-Show "Beyoncé Bowl" freuen, während die Familie mit den drei Kindern Blue Ivy, Rumi und Sir weiter von einem harmonischen Familienleben schwärmt. Der Umzug in die idyllische englische Landschaft dürfte für Beyoncé, die die Unterstützung aus Großbritannien stets zu schätzen weiß, und ihren Mann ein weiteres Highlight in ihrem Leben sein. Ob sie in ihren neuen vier Wänden vielleicht demnächst auch prominente Gäste oder lokale kulinarische Spezialitäten begrüßen werden? Fans dürfen gespannt sein.

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

Getty Images Ländlich und idyllisch: Jay-Z und Beyoncé ziehen in die Cotswolds

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024