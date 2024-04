Fans wünschen sich Romanze zwischen Beatrice Egli und Flori

Was wohl Florian Silbereisen (42) und Beatrice Egli (35) dazu sagen? Die beiden heizten vor wenigen Tagen erneut die Gerüchteküche an: Denn die Schlagerstars veröffentlichten ein Video zu ihrem Song "Das wissen nur wir", in dem sich die Sänger sehr nahekommen und sich anschmachten. Grund genug für ihre treuen Fans, um wieder einmal von einer Romanze zwischen Flori und Beatrice zu träumen. "Ich hoffe doch sehr, dass die beiden liebenswerten Menschen wirklich ein Paar sind", lautet ein Kommentar unter dem YouTube-Clip.

Dieser Meinung sind eindeutig auch andere User. "Das wissen nur die beiden. Trotzdem wären sie ein wunderschönes Paar", schreibt ein Fan und spielt damit auf den Songtitel an. "Das Schlager-Traumpaar. So ein schönes Lied mit zwei mega Stimmen" und "Ihr zwei seid super. Ich hoffe, man hört noch einen Song von euch beiden. Und ihr würdet auchsuper zusammenpassen" schwärmen andere begeisterte Nutzer. Die Mehrheit ist sich sicher: "So schön, ihr passt so gut zusammen. Absolutes Traumpaar." Wenn es nach ihren Anhängern ginge, sollten Beatrice und Florian auf Wolke sieben schweben und nicht nur beruflich miteinander kooperieren!

Doch wie sehen die zwei das? Der Entertainer hatte sich vor einigen Wochen zu den Liebesspekulationen geäußert und erklärt: "Ich kriege das nur bedingt mit, weil ich nicht alles lese. Aber es ist lustig, dass es in den letzten 20 Jahren über mein Liebesleben immer wieder Spekulationen gegeben hat." Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur schilderte Florian, dass er sich mit solchen Gerüchten "nicht wirklich beschäftige". Und auch Beatrice erklärte gegenüber Bunte bereits vor Jahren, dass es sich um keine "schlimmen Gerüchte" handeln würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag", 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen in einer Show, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch, dass Beatrice und Florian ein Liebespaar werden? Ja, unbedingt! Sie passen einfach perfekt zusammen. Nein. Beruflich sind sie ein tolles Team, aber privat eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de