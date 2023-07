Beatrice Egli & Florian Silbereisen befeuern Liebesgerüchte!

Was geht denn jetzt wirklich zwischen Florian Silbereisen (41) und Beatrice Egli (35)? Schon seit Jahren wird gemunkelt, ob die beiden Schlagerstars auch privat enger miteinander verbunden sind. Bei gemeinsamen Auftritten in Shows zeigen sie sich stets vertraut und scheinen sich bestens zu verstehen. Die Spekulationen machen den beiden aber offenbar nichts aus, im Gegenteil: In einem gemeinsamen Song spielen Beatrice und Florian jetzt auf die Liebesgerüchte an – und befeuern sie damit!

Gerade erst haben die Sänger ihr erstes gemeinsames Lied "Das wissen nur wir" veröffentlicht – und der Text des Hits gießt noch mal so richtig Öl ins Feuer! "Vielleicht sind wir ein Paar, schon ein paar Mal zu weit gegangen. Doch das wissen nur wir, was zwischen uns heut Nacht passiert. [...] Das wissen nur wir, ob ich mein Herz heut ganz verliere", trällern die beiden. Klar, dass dieses eindeutige uneindeutige Statement die Gemüter nur noch weiter erhitzt...

Gegenüber RTL erläutert Beatrice, wie es zu dem Song kam. "Das Leben schreibt die Geschichten. Der Song ist entstanden durch die Spekulationen – weil wir uns beide nicht zu unserem Privatleben äußern." Florian und sie hätten einfach Spaß daran, mit den Gerüchten zu spielen. "Das ist etwas, was uns total verbindet. Dieser Spaß, zu entertainen", erklärt die DSDS-Gewinnerin.

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Oktober 2022 in Leipzig

Getty Images Florian Silbereisen und Beatrice Egli, Schlagerstars

Getty Images Beatrice Egli im Okotber 2022 in Leipzig

