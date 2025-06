Florian Silbereisens skurrile Rituale vor jedem Auftritt

Florian Silbereisen (43) kehrt am Samstag, den 21. Juni, mit dem "Schlagerbooom Open Air 2025" live auf die Bildschirme zurück. Um sich auf solche Events einzustimmen, greift Florian zu teilweise skurrilen Ritualen, die er auch nach all den Jahren kaum verändert hat. Der Kronen-Zeitung verriet er, dass er vor jeder Show 50 bis 100 Liegestütze absolviert, eine rote Glücksunterhose anzieht, ein kurzes Nickerchen macht und ein Gebet spricht.

Die Tradition der roten Unterhose begann 2004 bei Florians erster Live-Show, wie er einmal gegenüber Bild erzählte. Damals war sein Anzug so durchsichtig, dass nur eine rote Unterhose für die Show geeignet war. Seitdem begleitet ihn dieses ungewöhnliche Stück Stoff als Glücksbringer. Wettertechnisch bleibt das Event jedoch eine Herausforderung. Florian und sein Produzent Michael Jürgens hoffen, dass es dieses Jahr wie geplant über die Bühne gehen kann. Im vergangenen Jahr hatte ein Unwetter die Live-Ausstrahlung verhindert, sodass nur die Aufzeichnung der Generalprobe gezeigt werden konnte.

Das Event in Kitzbühel verspricht ein musikalischer Höhepunkt zu werden, mit großen Namen wie Andrea Berg (59), Mireille Mathieu (78) und Michelle (53), die mit Florian auf der Bühne stehen werden. Doch auch abseits der Shows genießt Florian eine besonders enge Verbindung zur Schlagerszene und pflegt Freundschaften mit seinen Gästen. Diese Verbundenheit zeigt sich immer wieder in seiner lockeren Art und seiner Freude an gemeinsamen Auftritten, die ihn zu einem beliebten Moderator gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg, Sängerin