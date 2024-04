Nach Knutschfotos: Aoki Lee Simmons bestätigt Beziehung!

Aoki Lee Simmons (21) ist tatsächlich wieder vergeben! Die Influencerin wurde vor wenigen Tagen mit dem 43 Jahre älteren Vittorio Assaf beim Knutschen erwischt. Seitdem wird gemunkelt, ob die beiden fest zusammen sind. Nun scheint die Tochter von Kimora Lee Simmons (48) und Russell Simmons (66) ihre neue Beziehung zu bestätigten. In einem Video in ihrer Instagram-Story quatscht sie über ihren Urlaub auf St. Barths und erwähnt dabei ganz beiläufig, dass sie vergeben ist. "Mein Freund checkt grad ein", meint Aoki. Im nächsten Clip fragt sie ihren Partner, was das Beste an ihrem Trip war. Lachend sagt er: "Du!"

Zwar zeigt die 21-Jährige das Gesicht ihres Liebsten in ihren Videos nicht und sagt auch nicht seinen Namen, jedoch hat ihr Begleiter einen italienischen Akzent – Vittorio ist Italiener. Zudem lassen die Schnappschüsse der beiden, auf denen sie verliebt miteinander kuscheln und Zärtlichkeiten austauschen, darauf schließen. Bleibt abzuwarten, ob Aoki bald auch einige Pärchenfotos mit ihrem Freund im Netz postet. Bisher teilte sie nur Selfies von ihrer Reise ohne den 65-Jährigen.

Wie ein Insider gegenüber People verriet, haben sich Aoki und Vittorio auf St. Barths kennengelernt – auf derselben Insel, wo sie nun zusammen urlaubten. Seit wann genau sie sich nun daten, ist jedoch unklar. Das Model und der Gastronom scheinen sich aber blendend zu verstehen. "Aoki und Vittorio verbringen Zeit miteinander und genießen die Gesellschaft des anderen", so die Quelle.

Instagram / aokileesimmons Aoki Lee Simmons, März 2024

Getty Images Aoki Lee Simmons, Februar 2023

