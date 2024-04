Das sagt Aoki Lee Simmons Vater zu ihrem neuen Partner (65)

Aoki Lee Simmons (21) ist verliebt – und zwar in einen 43 Jahre älteren Mann. Seit Kurzem soll das Model den Gastronomen Vittorio Assaf daten. Aber was sagt ihr Vater Russell Simmons (66) zu dieser wohl eher ungewöhnlichen Liebe? Gegenüber TMZ erklärt der Unternehmer, dass er von dem neuen Freund seiner Tochter gewusst habe. Einen Tag bevor die Knutschfotos der beiden rauskamen, habe Aoki ihn vorgewarnt. "Ich werde mich nicht über ihre Entscheidungen aufregen", betont der Autor und fügt hinzu: "Alles, was ich tun kann, ist, meinen Rat und meine bedingungslose Liebe anzubieten." Er scheint also nichts gegen die Partnerschaft zu haben.

Ganz anders sind die Reaktionen des Netzes. Unter den aktuellen Instagram-Posts der 21-Jährigen wimmelt es nur so von besorgten sowie negativen Kommentaren. "Mädchen, was machst du mit diesem alten Mann?" und "Aoki Baby, du bist wunderschön und hast dein ganzes Leben noch vor dir! Lass den Weihnachtsmann [Vittorio] in Ruhe", schreiben zwei User. Ein weiterer merkt an: "[Aoki] ging als Model nach Harvard und entschied sich, einen 64 Jahre alten Mann zu daten? Sie ist erst 21! Warum? Sie ist doch gebildet!" Mittlerweile hat die Influencerin die Kommentarfunktion ausgeschaltet.

Wann sich Aoki und Vittorio kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Laut einem Insider von People sollen sie sich auf der Insel St. Barts über den Weg gelaufen sein. Dort verbringen die beiden momentan einen romantischen Urlaub und genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen, wie auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, zeigen. Darauf sind die Beauty und der Unternehmer turtelnd am Strand zu sehen.

Getty Images Aoki Lee Simmons, Februar 2023

Getty Images Vittorio Assaf im Oktober 2022

Was denkt ihr über die entspannte Einstellung von Russell zur Beziehung seiner Tochter Aoki? Cool, er unterstützt sie, wie es sein sollte! Ein bisschen merkwürdig, aber immerhin respektvoll. Das geht gar nicht, das ist ein zu großer Altersunterschied! Ergebnis anzeigen



