Aoki Lee Simmons (21) knutscht mit 65-jährigem Gastronom rum

Aoki Lee Simmons (21) wurde beim Knutschen mit einem rund 43 Jahre älteren Mann erwischt! Das zeigen einige aktuelle Bilder, die PageSix vorliegen. Auf diesen sind die Beauty und ihre Flamme während eines Urlaubs auf St. Barts zu sehen – und zwar sichtlich turtelnd! Am weißen Sandstrand tauschen die zwei zärtliche Küsse aus und sind in Badekleidung gehüllt. Auf einem weiteren Foto liegen die zwei auf einem Handtuch und Aokis Begleiter macht offenbar eine Erinnerungsaufnahme von seiner Liebsten. Bei der Romanze von Russell Simmons' (66) Tochter handelt es sich übrigens um den 65-jährigen Gastronom Vittorio Assaf.

Auch auf ihrem Instagram-Account teilt die 21-Jährige einige Schnappschüsse des sonnigen Urlaubs. Obwohl man ihren vermeintlichen Neuen nicht auf den Aufnahmen sieht, sondern nur die Promi-Tochter, bekommt Aoki ziemlich Gegenwind in der Kommentarspalte unter ihren Beiträgen. "Diese Bilder sehen aus, als wären sie von einem Senioren aufgenommen worden!", stichelt ein Nutzer der Social-Media-Plattform und ein weiterer merkt unter anderem an: "Block mich nicht, weil ich mich um dich sorge [...]. Du bist wunderschön, klug, gebildet, talentiert, aber vor allem bist du jung und du verdienst etwas Besseres. Bitte, tu dir das nicht an!"

Bisher hat sich Aoki Lee weder zu den Kommentaren der User noch zu dem Mann an ihrer Seite öffentlich geäußert. Dieser ist übrigens fast so alt wie ihr berühmter Papa Russell: Dieser ist nämlich knapp ein Jahr älter. Was ihr Vater von den Kussfotos seiner Tochter hält, ist bisher nicht bekannt. Mit diesem hatte sich die US-Amerikanerin im vergangenen Sommer noch einen mächtigen Streit im Netz geliefert, da er ihrer Mutter Kimora Lee Simmons (48) einige Vorwürfe machte. Daraufhin entschuldigte sich der Unternehmer und mittlerweile soll alles wieder vergessen sein.

