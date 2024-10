Ständige Vergleiche: Aoki Lee Simmons beendet Modelkarriere

Aoki Lee Simmons (22), die Tochter der berühmten Modedesignerin und ehemaligen Models Kimora Lee Simmons (49), hat beschlossen, ihre Karriere als Model zu beenden. Die 21-Jährige erklärte, dass sie es leid sei, ständig mit ihrer Mutter verglichen zu werden und hören zu müssen, sie sei nicht hübsch genug für die Branche. "Meine Mutter wird immer ein viel besseres Model sein als ich, es ist einfach nur nervig, ständig mit ihr verglichen zu werden", erklärt der Promi-Spross in einer Instagram-Story. Aoki möchte jedoch ihre Karriere als Model "stark beenden".

Künftig möchte Aoki in einer ganz anderen Branche Fuß fassen: Die 22-Jährige träumt nun von einem Job in der Regierung. Aoki studierte nämlich Politikwissenschaften an der renommierten Harvard University und plant, Prüfungen für den Auslandsdienst abzulegen, um auf internationalem Parkett arbeiten zu können.

Im Frühjahr dieses Jahres sorgte Aoki mit einem Flirt für einige Schlagzeilen. Sie wurde knutschend mit dem 44 Jahre älteren Geschäftsmann Vittorio Assaf auf St. Barts gesichtet. Die Romanze soll mittlerweile jedoch der Vergangenheit angehören. "Es ist zu 100 Prozent vorbei. Sie sind definitiv nicht zusammen", behauptete ein Insider im April gegenüber Page Six.

Getty Images Kimora Lee Simmons und Aoki Lee Simmons, 2023

Instagram / aokileesimmons Aoki Lee Simmons, August 2024

