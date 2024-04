Aoki Lee Simmons (21) datet 65-jährigen Gastronom nicht mehr

Aoki Lee Simmons (21) hat diesen Flirt aber schnell hinter sich gelassen! Erst vor wenigen Tagen wurde die Tochter von Kimora Lee Simmons (48) mit dem 44 Jahre älteren Geschäftsmann Vittorio Assaf knutschend auf St. Barts entdeckt. Doch die große Liebe war das wohl nicht, wie eine Quelle nun gegenüber Page Six verrät. "Es ist zu 100 Prozent vorbei. Sie sind definitiv nicht zusammen", betont der Insider gegenüber dem Onlineportal. Ob der große Altersunterschied Schuld an dem schnellen Aus ist?

Denn Anfang der Woche erklärte die Beauty in einem Instagram-Livestream noch, dass es wohl ziemlich ernst mit dem Gründer der Restaurant-Gruppe Serafina ist. In einem Clip meinte sie nämlich: "Mein Freund checkt gerade ein." Zwar zeigte sie ihren Partner nicht – die Bilder mit Vittorio sprachen jedoch eine andere Sprache. Total innig verbrachte das Paar nämlich seine Zeit am Strand und konnte kaum die Finger voneinander lassen.

Für ihren Vater Russell Simmons (66) dürfte das Flirt-Aus aber eine ziemliche Erleichterung sein. Zwar äußerte er sich kürzlich eher wohlwollend, betonte aber auch: "Alles, was ich tun kann, ist, meinen Rat und meine bedingungslose Liebe anzubieten." Zuletzt hatte Aoki eher weniger mit ihrem Liebesleben für Aufsehen gesorgt, sondern viel mehr mit dem öffentlichen Streit mit ihrem Vater. Mittlerweile ist das Kriegsbeil wohl begraben.

Getty Images Vittorio Assaf im Oktober 2022

Getty Images Aoki Lee Simmons und Russell Simmons

