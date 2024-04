"Tätowierte Assis": Luke Mockridge spaßt über "Big Brother"

Luke Mockridge (35) nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund – das stellt der Komiker nun auch in einer aktuellen Folge vom "Kennt jeder"-Live-Podcast mit Hamad Firdousi auf YouTube unter Beweis, als es um die Fernsehshow Big Brother geht. "Das ist ein Sozialexperiment, wo man Menschen dabei zuguckt, wie sie leben. Das ist höchst interessant zu gucken, welche psychologischen Konstrukte sich da bilden und wer als Anführer hervorgeht", erklärt er und schießt dann plötzlich gegen das Format: "Wir sind quasi live dabei und dann waren es eigentlich nur tätowierte Assis."

Dabei erklärt der 35-Jährige im weiteren Gespräch, dass seine Eltern anfangs noch sehr angetan von dem großen Bruder gewesen seien. "Das ist das Spannende an 'Big Brother' – als das Format gestartet ist, hat mein Vater so als Theatermensch gesagt: 'Das ist total interessant, das müssen wir gucken. Das ist so ein bisschen wie bei George Orwells '1984'", erinnert er sich zurück und zieht sein Fazit: "Aber schon witzig, wie meine Eltern da falsch eingeschätzt haben."

Doch auch mit sich selbst ging der Entertainer zuletzt hart ins Gericht. Im Interview mit Stern reflektiert er seine früheren Bettgeschichten und sein Image als Frauenheld. "Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen", gesteht Luke. Mittlerweile sei er jedoch ein anderer Mensch als damals, wie er gegenüber dem Newsportal betonte: "Für mein Fehlverhalten kann ich Verantwortung übernehmen und sagen: Ich war ein Arschloch und das tut mir leid."

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge im April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge beim Comedy-Award 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Lukes Aussagen? Na ja, er sagt ja nur seine Meinung. Ich finde seine Bemerkungen irgendwie unangebracht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de