Tote Winkel für Sex? Großer Frust bei "Big Brother"-Cast!

Halten sie dem Druck stand? Am Montag zogen die neuen Bewohner in den berühmt-berüchtigten TV-Container ein. Die nächsten 100 Tage möchte die TV-WG gemeinsam in Isolation verbringen. Über eine Sache sorgen sich einige der Single-Männer besonders: Wie sollen sie die Zeit ohne Intimität überdauern? Drei der Big Brother-Kandidaten machen sich deshalb im Container auf die Suche nach geeigneten Orten für unbeobachtete Fummeleien!

Schon nach Tag drei wird die Sex-Abstinenz für einige Männer zur Herausforderung. "Wenn man lange hier drin ist, wird der Druck richtig groß", befürchtet Bewohner Moritz. Auch Mitstreiter Kevin steht der womöglich sexfreien Zeit im Kult-Container kritisch entgegen: "Die längste Zeit ohne Sex? Vielleicht einen Monat. Das wäre eine persönliche Weiterentwicklung, definitiv!" Doch so weit wollen sie es nicht kommen lassen und begeben sich auf Tote-Winkel-Suche. "Im Klo hat man schon gesehen, dass wenn man zur Klotür steht, man uns nur von hinten sieht", stellt Moritz fest. Laut dem 23-Jährigen würde das Trio ein Techtelmechtel während der Teilnahme nicht ausschließen: "Kevin würde hier drinnen Sex haben. Mateo schließt – glaube ich – auch nichts aus. Und ich auch nicht."

Lackierer Mateo äußerte seinen Sex-Frust bereits beim Einzug: "Ich hatte noch nie 100 Tage am Stück keinen Sex."Eine mögliche Enthaltsamkeit während der Zeit im Container betrachtet der 46-Jährige mit Sorge: "Das wird eine sehr, sehr harte Prüfung für mich."

Moritz, "Big Brother"-Kandidat 2024

Mateo, "Big Brother"-Kandidat 2024

