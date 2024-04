"Würdelos": Luke Mockridge über Teilnahme bei "Let's Dance"

In den vergangenen Jahren sorgte Luke Mockridge (35) immer wieder für Schlagzeilen. Jetzt schießt er auch noch gegen die beliebte TV-Show Let's Dance! In der aktuellen Folge des "Kennt jeder"-Live-Podcasts mit Hamad Firdousi wird der Komiker gefragt, ob er an der beliebten Tanzsendung teilnehmen würde. "Ich wurde ein paar Mal gefragt, aber ich habe mir immer gesagt, ich würde partout nie bei einer Sendung mitmachen, bei der ich Menschen über den Bildschirm anbetteln muss, für mich anzurufen", betont Luke. Die Show hat er sich wohl auch noch nie angeschaut. Für ihn sei es "das Würdeloseste der Welt", wobei er hinzufügt: "Dann lieber im Dschungel Känguru-Pimmel essen."

Ebenso wenig kann sich der 35-Jährige eine Teilnahme bei The Masked Singer vorstellen! Bereits 2020 wurde Luke als Gast für das Rate-Team eingeladen und plauderte während des Gespräches mit Hamad ordentlich aus dem Nähkästchen: "Bei 'The Masked Singer' hab ich immer das Gefühl, das Kostüm ist der größere Star als der, der darunter ist." Während der TV-Aufzeichnung habe er von der Regie die Anweisung ins Ohr bekommen, bei jedem Rateversuch einen möglichst bekannten Star zu nennen und bei Enthüllung des Sängers so zu tun, als würde er diesen kennen – auch wenn das manchmal gar nicht der Wahrheit entsprach.

Der Comedian machte sich zwischen 2012 und 2016 mit seinem Soloprogramm "I'm Lucky, I'm Luke" in ganz Deutschland einen Namen und trat unter anderem in TV-Shows wie tv total und "Der RTL Comedy Grand Prix" auf. 2013 gewann er den Deutschen Comedypreis als "Bester Newcomer". Damit legte er den Grundstein seiner Karriere und ergatterte 2015 beim Sender Sat.1 seine eigene Sendung "Luke! Die Woche und ich". Sechs Jahre später kamen dunkle Zeiten auf Luke zu. Nachdem seine Ex-Freundin schwere Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erhoben hatte, zog sich Luke aus der Öffentlichkeit zurück, musste in eine geschlossene Psychiatrie und wurde mit einem Shitstorm konfrontiert. Jetzt ist er zurück und erklärte RTL gegenüber: "Jeder hat mal eine Krise, bei mir lauter und öffentlicher, aber irgendwann kommt man an einen Punkt von optimistischer Gelassenheit!"

Getty Images Luke Mockridge, Dezember 2019

Frank Dicks/ Netflix Luke Mockridge in "ÜberWeihnachten"

