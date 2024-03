Doppeltes Aus: Diese zwei gehen bei "Big Brother" freiwillig

In der diesjährigen Big Brother-Staffel kommt es zu einem doppelten Auszug – und das sogar freiwillig! Am 24. Tag im Container wirft der 32-jährige Sandro Fussel das Handtuch. Im Sprechzimmer verkündet er: "Ich kann nicht mehr. Mein Kopf sagt mir: Bis hierhin und nicht weiter. Es liegt auch an den einzelnen Menschen – mit deren Charakterisierung komme ich nicht klar. Es ist für mich zu viel Herausforderung gewesen." Aber noch ein anderer Bewohner gibt vorzeitig auf: Moritz Coelho. "’Big Brother' war zu hart. Es ist ein Kampf – jeden Tag mit mir selbst. Aber es fühlt sich beschissen an, dass man aufgibt", gesteht der 23-Jährige sich ein.

Beide Männer standen auf der Nominierungsliste und hätten am kommenden Montag vom Publikum nach Hause geschickt werden können. Dass Moritz freiwillig die Koffer packt, ist keine große Überraschung: Bereits wenige Tage nach seinem Einzug in den Container beschwerte er sich über Schlafprobleme und dachte ans Aufgeben. Wie es für die verbliebenen zwei Nominierten auf der Abschussliste am Montag nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Maxime und Gema müssen nämlich bangen.

Eigentlich sollen die Bewohner, die auf Schritt und Tritt von den Kameras überwacht werden, bestenfalls 100 Tage überstehen, um am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro gewinnen zu können. Bereits wenige Tage nach ihrem Einzug am 4. März war aber auch schon wieder Schluss für einen der Wettkämpfer: Jacqueline war der erste Exit der Sendung. Damals stand Sandro ebenfalls auf der Liste der Nominierten, durfte aber noch länger um den Sieg kämpfen – doch nun tritt er die Heimreise freiwillig an.

Seven.One / Willi Weber Sandro, "Big Brother"-Kandidat 2024

Seven.One Moritz, "Big Brother"-Kandidat 2024

