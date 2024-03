Welchen Bewohner trifft es? Erster Exit bei "Big Brother"!

Big Brother schickt einen Bewohner nach Hause! Seit dem 4. März leben wieder 17 Normalos im Container des Großen Bruders. Dort kämpfen sie unter außergewöhnlichen Bedingungen um den Sieg – denn nach 100 Tagen winkt eine Belohnung von 100.000 Euro. Doch nun hat sich der Traum für einen der aufstrebenden Stars ausgeträumt: Beim ersten Exit der Sendung musste Jacqueline die Show verlassen! Nominiert waren ursprünglich Angela, Frauke, Jacqueline, Kevin, Nicos und Yael. Hinzu kam in der Livesendung noch Sandro – dann lag die Entscheidung bei den Zuschauern.

Nach dem allerersten Exit ging es für die 35-Jährige direkt raus aus dem Container und in die Arme von Jochen Schropp (45). Im Interview mit dem Moderator gab sie ihre Gefühle preis: "Prickelnd ist das natürlich nicht. Vielleicht war ich manchmal zu schrill und habe den Leuten nicht immer gepasst." In den vergangenen Tagen hatten die Kandidaten vor allem mit dem Schlaf- und Lebensmittelmangel zu kämpfen gehabt. Doch ebenso hatten ihnen die Zickereien zu schaffen gemacht – die Nominierung beförderte das noch mehr...

100 Tage müssen die Bewohner und Bewohnerinnen in dem Container in Köln aushalten. Und dieser kam einigen Zuschauern direkt bekannt vor – denn in der Show wird die WG der vergangenen Staffel von Promi Big Brother recycelt. In dem gleichen Gebäude aus Blech und ganz ohne Luxusbereich hatten auch Yeliz Koc (30) und Co. bereits ihre Stunden abgesessen. Viele Fans fanden das allerdings eher langweilig. "Ich liebe 'Big Brother', aber dass man exakt denselben Bereich wie bei Promi BB nimmt, ist für mich eigentlich ein Grund, nicht zu gucken. Mega öde!", schimpfte ein User auf X.

Seven.One / Willi Weber Jacqueline, Kandidatin bei "Big Brother"

SAT.1 / Willi Weber Yeliz Koc, "Promi Big Brother"-Gewinnerin

