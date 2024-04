Anschuldigungen: Luke Mockridge macht sich keine Vorwürfe

Luke Mockridge (35) äußert sich zu den Vorwürfen. Vor einigen Jahren beschuldigte seine Ex-Freundin Ines Anioli den Komiker der versuchten Vergewaltigung und zeigte ihn an. Das Gericht stellte das Verfahren schließlich jedoch ergebnislos ein. Der Entertainer wies die Vorwürfe damals von sich – und ist sich auch heute keiner Schuld bewusst, wie er nun im Interview mit Stern erklärt: "Ich habe Freunde, Ärzte und Therapeuten gefragt: Ist da irgendwas, das ich nicht gesehen habe? Egal, wie oft ich an unsere Beziehung zurückdenke, da war nichts Gewalttätiges. Ich mache mir keine Vorwürfe."

Auf die schweren Anschuldigungen folgte ein Shitstorm, der den Comedian hart traf, wie er ebenfalls in dem Interview erzählt: "Ich dachte: 'Okay, jetzt ist mein Leben vorbei. [...] Wir nehmen jetzt eine Knarre und beenden das Ganze.' Metaphorisch, ich besitze keine. Aber ich wollte das Theaterstück beenden, das mein Leben war." In dem Moment habe ihn ein Freund angerufen, dem er seine Suizidgedanken schilderte – dieser habe ihn daraufhin in eine Klinik gebracht, in die er zwangseingewiesen wurde.

Einige Zeit, nachdem die Anschuldigungen gegen ihn öffentlich geworden waren, äußerte sich Luke auf Instagram zu den Vorwürfen. "Es gibt Menschen, die versuchen, einen Menschen aus mir zu machen, der ich nicht bin. Ich werde mit Sachen konfrontiert, die nie passiert sind", stellte der 35-Jährige damals klar. Die Behauptungen seiner Ex seien aus der Luft gegriffen. Die Anzeige sei für ihn aus dem Nichts gekommen, wie er weiter verrät: "Das war unfassbar, so etwas zu lesen, weil es sich nicht mit dem deckt, was wir erlebt haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige Anzeige

Frank Dicks/ Netflix Luke Mockridge in "ÜberWeihnachten"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Luke so offen darüber spricht? Ich finde es gut. Das ist immerhin sein gutes Recht. Na ja, ich finde, er sollte die Sache ruhen lassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de