Emotionaler TV-Abschied: Adan Canto (†42) stirbt Serientod

Adan Canto verstarb im Januar an den Folgen von Blinddarmkrebs. Der Schauspieler war durch "Designated Survivor" bekannt geworden und spielte zuletzt in einer Krimiserie mit. "The Cleaning Lady" verabschiedet sich nun mit einem emotionalen Tribut von dem Darsteller. Wie TV Line berichtet, war sein Charakter Arman in einer vorherigen Folge Opfer eines Kidnappings geworden. In der neuesten Episode versucht seine Geliebte, ihn vor den Entführern zu retten, allerdings endet das Unterfangen damit, dass er von einer Klippe stürzt. Daraufhin wird eine emotionale Szene der beiden aus der ersten Staffel eingeblendet, in der sie sich küssen und tanzen. Nach dem süßen Einspieler wird der Bildschirm schwarz und zeigt: "In liebevoller Erinnerung – Adan Canto".

Im Gespräch mit TV Line verriet die Produzentin Jeannine Renshaw, dass Adan eigentlich der Star der gesamten dritten Staffel hätte werden sollen. Doch nachdem er den Serienmachern von seiner schweren Krankheit berichtet hatte, seien die Drehbücher geändert worden, um seine Abwesenheit während der Behandlung zu berücksichtigen. Allerdings sei die "The Cleaning Lady"-Crew davon ausgegangen, dass er noch einmal zurückkehren würde. "Wir hatten alles geplant, um ihn am Ende der Staffel wieder willkommen zu heißen", berichtete die Drehbuchautorin. Adans Tod habe seine Kollegen daher sehr mitgenommen. Mit seiner letzten Folge hätten sie versucht, den Fans des Schauspielers die Möglichkeit zu geben, Abschied zu nehmen.

Adan war mit Stephanie Ann Canto verheiratet, mit der er eine Tochter und einen Sohn hatte. Nach seinem Tod hatte sich die Künstlerin mit einem süßen Pärchenfoto auf Instagram von ihrem geliebten Ehemann verabschiedet. "Du bist für immer mein Heiligtum, Adan. Bis bald", hatte sie dazu geschrieben. Die Kollegen des gebürtigen Mexikaners erstellten wenige Wochen später einen Fundraiser, damit es seinen Kindern auch ohne ihren Papa finanziell an nichts fehlen wird. Inzwischen hat die Kampagne auf GoFundMe über 44.000 Euro für die Kleinen gesammelt.

Getty Images Adan Canto, Schauspieler

Instagram / stephanie.a.canto Adan Canto mit seiner Familie

