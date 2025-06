Das waren die größten Aufreger in 20 Jahren GNTM-Geschichte

Heidi Klum (52) feiert in diesem Jahr die 20. Staffel ihrer Erfolgsshow Germany's Next Topmodel. Seit dem Start im Jahr 2006 haben sich zahlreiche Models Lena Gercke (37) zum Vorbild genommen, die als erste Siegerin der Sendung in die Geschichte einging. Doch nicht nur modische Highlights, sondern auch einige kontroverse Momente haben die Show in den vergangenen Jahren geprägt. Besonders das Finale 2015 sorgte damals für Aufregung: Eine anonyme Bombendrohung während der Livesendung in der Mannheimer SAP Arena führte zur Evakuierung der Halle und einem abrupten Abbruch. Später fand die Entscheidung – ohne Live-Publikum – statt, und Vanessa Fuchs (29) konnte sich den Titel sichern.

Auch das Jahr 2019 wird vielen Fans in Erinnerung bleiben – nicht aufgrund der Siegerin Simone Kowalski (27), sondern wegen Theresia Fischer (33), die während der Finalshow ihren damaligen Partner Thomas Behrend live heiratete. Heidi übernahm dabei sogar die Rolle der Traurednerin. Doch wie Theresia später zugab, bereut sie ihre TV-Hochzeit inzwischen. Nach der Trennung von Thomas ist die frühere Kandidatin inzwischen wieder glücklich vergeben und sorgt immer wieder durch ihre Auftritte vor der Kamera für Gesprächsstoff – beispielsweise im Sommerhaus der Stars.

Neben inszenierten Liebesmomenten und spannenden Laufsteg-Challenges gab es auch emotionale Abschiede, darunter gleich mehrere freiwillige Exits vor oder während des großen GNTM-Finales. Vanessa Tamkan (28), Lijana Kaggwa und Ashley Amegan entschieden sich jeweils, die Show aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig zu verlassen, oft verbunden mit Kritik an den Bedingungen hinter den Kulissen. Auch Heidi Klum nahm sich in der Vergangenheit Kritik zu Herzen, betonte aber 2022 im Live-Finale, dass das Erfolgsrezept des Formats beibehalten werde. Während einige Teilnehmerinnen und Zuschauer die Show lieben, scheiden sich an ihrem Konzept nach wie vor die Geister.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Moritz, Heidi Klum und Daniela, "Germany's Next Topmodel"-Finale 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

Anzeige